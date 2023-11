Calcio Promozione. Pari indigesto, rivoluzione Fiesole. Via Perini, in panchina Selvaggio

La mancata vittoria in casa col Casentino Academy non è stato un risultato gradito dalla società di Promozione del Fiesole Calcio del presidente Vito Frijia. Una sconfitta evitata a denti stretti dalla squadra col gol di Gigli al 94’ al termine di una gara di cuore, che lascia però il Fiesole al quart’ultimo posto della classifica del girone C. A gara conclusa qualcosa è scattato in seno alla dirigenza che domenica ha prodotto quello era già nell’area. Francesco Perini non è più l’allenatore del Fiesole. La notizia, poi confermata dal Fiesole sui propri social, ha portato ad una crisi tecnica durante comunque poche ore: Rosario Selvaggio è stato subito individuato come nuovo tecnico. Selvaggio che recentemente ha allenato il Lanciotto Campi, si avvarrà della collaborazione del suo vice Matteo Righi, ex centravanti che nella stagione 2014 ha vestito la maglia del Fiesole nell’anno della rinascita. Selvaggio sarà presentato oggi alla squadra, e domenica esordirà in trasferta sul campo del Torrenieri.

G. Pul.