Calcio Promozione Pedaci baby bomber del Canaletto

Nove gol, 7 nel campionato di Promozione e 2 in Coppa Liguria. Questo è l’esaltante bottino del giovanissimo Luigi Pedaci, attaccante del Canaletto.

Si aspettava un inizio così?

"Neanche nei miei migliori sogni potevo prevedere un inizio del genere. Non solo a livello personale, ma anche per la squadra. In estate abbiamo perso dei giocatori importanti, ma la società è stata molto brava a inserire nella rosa atleti d’esperienza come Cuccolo, oltre a giovani molto forti".

Punterete quindi in alto?

"La salvezza resta comunque il primo obiettivo. Verso fine marzo tireremo le somme. Per ora ci godiamo gli 11 punti in 5 giornate, siamo alle spalle delle favorite, Vallescrivia, Sammargheritese e Busalla".

Quale sarà il suo obiettivo?

"Prima avrei sperato di fare 10 gol, ma ora ho cambiato le mie ambizioni e ho dovuto alzare l’asticella. Spero quindi di superare le 20 reti in stagione".

Questo è il suo primo vero anno in prima squadra. Come si è inserito nel gruppo?

"Sono al Canaletto da tre anni, dagli U17, poi passato alla Juniores con qualche apparizione in prima squadra. Ora, invece, ne faccio parte e devo dire che mi trovo molto bene. Tutti mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Anche con il mister il rapporto è positivo. Penso che sia il più preparato che io abbia mai incontrato nella mia seppur giovane carriera".

I suoi punti di riferimento?

"In primis il capitano Ferri, sempre molto disponibile. Poi Cuccolo, Gambino e Campagni. Tutti mi fanno pensare che anch’io sono un elemento importante del gruppo".

Contro la Forza e Coraggio ha fatto 3 gol: qual è stato il più difficile da realizzare?

"Il secondo. Un mio compagno a centrocampo mi ha servito la palla, io me la sono spostata sul destro e ho calciato a girare all’angolino alto".

Ilaria Gallione