Calcio: Promozione. Pietrasanta a Maliseti. Zebre mercoledì alle 19

Il campionato di Promozione riparte con la prima partita del nuovo anno solare che corrisponde all’ultima giornata del girone d’andata. In questo 17° turno del girone A (in cui è stata rinviata la gara Casalguidi-Viareggio che avrebbe dovuto giocarsi ieri nell’anticipo del sabato di Befana e che invece sarà questo mercoledì 10 gennaio alle 19 a Montemurlo il Pietrasanta sarà di scena oggi sul campo del Maliseti Seano dove arbitrerà Noto di Pisa, coadiuvato dagli assistenti di linea aretini Cerofolini ed Egitto. Sarà la prima volta sulla panchina biancoceleste di Giuseppe Della Bona, tecnico ex Massese che è subentrato a Natale al posto dell’esonerato Massimiliano Bucci e che a Pietrasanta ci aveva già allenato ma ai tempi del PietraMarina di Ciaponi. "Ho trovato un gruppo serio di lavoratori – dice Della Bona – c’è solo da ridargli un po’ di fiducia a questi ragazzi, togliendogli la paura di dosso". Oggi sono tutti a disposizione tranne il portiere Mariani (out un mese per l’infortunio alla mano). Fra i pali è stato preso Leonardo Citti (’95 ex Tau e Real FQ) che sarà subito titolare. Il modulo sarà il 3-5-2 (l’alternativa il 4-3-3). Si allena con il Pietrasanta anche l’esperto mediano Samuele Ceciarini (a breve sarà tesserato). In settimana febbre per Da Prato, Togneri e Tragni ma sono tutti e tre recuperabili.