Calcio promozione. Playoff, Casati Arcore resta in corsa

Anche in Promozione è appena trascorso l’ultimo mercoledì necessario a mettersi in pari con i recuperi. E nel girone B ce n’era uno particolarmente importante con in campo la Casati Arcore costretta a spostarsi a Triuggio per un guasto all’impianto di illuminazione del suo stadio. Ma la nuova soluzione ha portato bene ai biancoverdi che si sono imposti per 2-1 sulla ColicoDerviese. Tre punti decisivi per rimanere in corsa in chiave playoff. Primo perché la Casati stacca la Concorezzese (sesta a -5) e poi perché mantiene 8 punti sulla Manara, seconda. Se il distacco supera i 9, la quinta è estromessa dagli spareggi. A segno contro i comaschi Venier e Gabellini. Ora, nei 180 minuti finali, due anticipi di playoff per la Casati contro Agrate e Pontelambrese.

Ro.San.