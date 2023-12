Calcio Promozione. Pontremolese superstar. Fine anno con il botto

Il Caso con la ’c’ maiuscola si è divertito a cambiare le carte in tavola, sbizzarrendosi come nel corso di questa stagione non aveva ancora fatto. L’altroieri, a ventisei minuti dal 90esimo della sedicesima giornata, il Viareggio era staccato di quattro lunghezze dalla Pontremolese, a tre punti c’era la Real Cerretese e a uno il San Piero a Sieve, che aveva pure una partita in più. L’Azzurra, appariva virtualmente fuori dai giochi. Non restava che stabilire una data per una messa cantata. Invece, grazie al nulla di fatto tra Viareggio – Maliseti e l’altro 0-0 tra Larcianese e Real Cerretese, alla fine di un sano pomeriggio di sport, l’Azzurra passando per tre reti a zero sul prato del San Piero si è ritrovata a due lunghezze dalla regina del torneo Viareggio e a un punto dalla Real Cerretese.

Insomma, in un magnifico tris, che va al di là di ogni spiegazione. Il rallentamento alla produzione punti del Viareggio restituisce a Cacchioli e compagni due dei tre punti sfilati nella gara del 19 novembre per gli abbagli di una direzione arbitrale che continua a far discutere. Quello che ti dà con la destra, è proprio vero che la vita te lo sottrae con la mano mancina. Era prevedibile che nel corso di questo durissimo fine girone di andata del torneo di Promozione, il Viareggio accusasse qualche disagio, non prometteva nulla di buono né ci voleva molto per intuirlo.

È normale che, una squadra, nel nostro caso due, per quanto super dotate evidenziassero cali di tensione, come puntualmente registrato nell’ultima domenica. Anche se in una materia labile come quella del calcio, dove si può sostenere tutto ma anche il contrario di tutto, l’invincibile armata bianconera insieme a quella biancoverde del Real nella parte discendente del campionato dovranno esibirsi sul Lunezia di fronte alla maestosa Pontremolese, che sul campo del San Piero a Sieve ha messo finalmente in visione una sua precisa identità: quadrata, incisiva, che sa di poggiare su grossi calibri. (nella foto Elia Bruzzi e Simone Lecchini)

Ebal.