Calcio: Promozione. Prende forma il nuovo Pietrasanta di Della Bona

Prende forma un nuovo Pietrasanta con Giuseppe Della Bona in panchina, che intanto nella sua prima partita ha raccolto un punto sull’"ingiocabile" campo di Maliseti facendo 0-0 con due occasioni clamorose fallite da Pinelli e Falorni. Il modulo rispetto a Bucci è stato già cambiato: niente più 4-3-1-2 ma 3-5-2 (con pista alternativa il 4-3-3). Dal mercato in entrata, dove già Bucci aveva avuto il 2004 Vaselli e l’attaccante Mancini (subito decisivo con gol e assist nella sua prima partita biancoceleste: quella vinta 2-1 in rimonta col Dicomano prima di Natale che però non bastò a salvare la panchina del tecnico viareggino), Della Bona ha immediatamente avuto il portiere over Leonardo Citti (classe ’95 ex Real Forte Querceta e Tau che vanta trascorsi giovanili alla Juventus) anche per far fronte all’infortunio alla mano patito da Mariani e a breve dovrebbe ottenere pure l’esperienza del 40enne centrocampista Samuele Ceciarini, anche lui ex della Massese (con precedenti trascorsi pure nel Camaiore e nell’Esperia Viareggio). Intanto la mossa più sorprendente adottata da ’Beppe’ Della Bona è stata quella di metter fuori dall’undici titolare il promettentissimo centrocampista 2006 Sessa, preferendo mettere le quote under entrambe sulle fasce facendo fare i quinti al 2003 Bonuccelli a destra ed al 2004 Lorieri a sinistra.

"Sono contento di quello che ho visto domenica – le prime sensazioni di Della Bona – la squadra è stata attenta ed è stato importante non concedere nulla e non prendere gol. C’è da migliorare sicuramente nello sviluppo della manovra offensiva... ma per vedere il calcio che voglio io quello di Maliseti non era certo il campo adatto. L’idea è aprire il gioco e andare più spesso al cross sugli esterni come si è visto anche in occasioni delle due palle-gol che abbiamo creato e che dovevamo capitalizzare decisamente meglio. Ma sono soddisfatto dell’impegno che ho visto. L’atteggiamento è quello giusto. E tutti i subentrati hanno fatto bene".