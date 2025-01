Calcio Promozione. Presi i 4 moschettieri. Il Seregno si candida a vincere il campionato

Se dovessimo stabilire la “regina“ del mercato di riparazione, non avremmo dubbi. La palma della società che si è mossa di più e, sulla carta, meglio di tutte dall’Eccellenza a scendere è il Seregno. Poi vedremo se effettivamente i quattro elementi inseriti dallo scout manager Alessandro Abdalla renderanno come nelle previsioni, ma una cosa certa è che dalle parti dello stadio Ferruccio non amano giocare a nascondino perché calare un poker d’assi (in foto col presidente Varini) del genere a dicembre significa porre ufficialmente la propria candidatura per vincere il campionato.

Davide Lozza in difesa, ma soprattutto Stefano Baldan a centrocampo e Simone Pontiggia in attacco oltre a Marco Dell’Occa rinforzano sensibilmente la rosa a disposizione di Avella “coprendo“ abbondantemente gli addii di Spinelli, Meroni, Cappellini e Troiano. A livello numerico la situazione resta la stessa, qualitativo no. C’è il salto triplo in avanti. È stato colmato il gap con la Vis Nova? Mister Gabriele Avella, che proprio da Giussano quest’estate ha preso la strada di Seregno, non si sbottona.

"Non ci sentiamo i più forti ora. Questo lo dirà solamente il campo, domenica dopo domenica. Come il campo ha detto che nel girone di andata la squadra più forte è stata sicuramente la Vis Nova. Nel ritorno si vedrà. La cosa certa è che la società ha operato molto bene sul mercato, abbiamo innalzato il livello tecnico e tattico. I giocatori a disposizione ci danno più soluzioni, più alternative" dice il mister che, a questo punto, non esclude qualche novità a livello di schieramento o magari la possibilità di cambiare in corso d’opera.

Questo lo sapremo magari già domenica pomeriggio quando il Seregno riparte con il girone di ritorno ricevendo in casa il Calolziocorte. I punti da recuperare sulla vetta oggi sono solamente quattro, a un certo punto dell’andata erano stati addirittura 11, quando si era tra la settima e l’ottava giornata. Il trend è quello giusto, vedremo la pausa di 20 giorni a chi avrà giovato e a chi meno tra le big del girone B. Intanto a Seregno ci si espone. A ragione.

Ro.San.