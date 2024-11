Calcio promozione. Salta la panchina del Cavenago. Per la salvezza arriva Furlan

I quattro gol subiti in casa per mano del Castello Città di Cantù e soprattutto la penultima posizione in classifica nel girone B di Promozione fanno saltare il banco in casa Cavenago. Nella giornata di lunedì la società ha sollevato dall’incarico mister Oscar Furgeri che così dopo due campionati e mezzo saluta la società biancorossa. Al suo posto è stato chiamato Luca Furlan che ha già diretto il suo primo allenamento e domenica sarà in panchina nel difficile derby di Agrate Brianza contro la Speranza. Tra le sue prime esperienze da allenatore ci sono quelle di Bresso con settore giovanile e prima squadra, poi dal 2014 al 2016 allena in Prima Categoria il Cantù San Paolo. Prima esperienza nel Real Milano nella stagione 2017/18 in Promozione, società in cui torna nel 2019/20 alla guida della Juniores. Poi due anni a Palazzolo (2020-2022). Nella stagione 2022/23 conduce alla salvezza con un turno di anticipo il Città di Cornate (Prima Categoria) subentrando a marzo.

Ro.San.