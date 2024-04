Calcio Promozione. Senesi in difficoltà. Solo la Chiantigiana non rischia niente

Situazione tutt’altro che agevole per le squadre senesi impegnate nel girone C del campionato di Promozione (fischio d’inizio alle 15.30). L’unica compagine abbastanza tranquilla è la Chiantigiana, che domani aspetta a Gaiole il Casentino Academy: una vittoria regalerebbe agli amaranto un altro spicchio di serenità. Il resto? E’ una bolgia infernale! Partiamo dal fondo, e quindi dal Montalcino che a quota 20 divide con il Lucignano l’ultimo posto. Non solo, ma al Soccorso Saloni arriva l’Affrico tritatutto, per un testa-coda certo non incoraggiante per i biancoverdi… Dare tutto, ed al triplice fischio tirare le somme! A 23 punti c’è il Pienza, che riceve il Grassina terzo in classifica, a quota 25 c’è il Torrenieri che va a Fiesole ed i fiorentini sono quinti, e con 27 punti troviamo il Torrita che (ma guarda un po’) va proprio a Lucignano. Un groviglio all’insegna del "Si salvi chi può"!

Giuseppe Stefanachi