Calcio Promozione. Si parte con i derby. Riccò, il tecnico lascia

Parte oggi il campionato di Promozione con la partecipazione di 8 squadre spezzine inserite nel girone B. Nella prima giornata subito due derby provinciali Forza e Coraggio-Magra Azzurri e Levanto-Canaletto Sepor. Le altre quattro compagini nostrane Don Bosco, Intercomunale Beverino, Follo e Tarros Sarzanese. In prima categoria alcuni gironi di Coppa Liguria si chiudono in vista dell’imminente inizio del campionato previsto per domenica 29 settembre. Il tecnico del Riccò Le Rondini Andrea Borromeo ha rassegnato a sorpresa le dimissioni al termine della partita di Coppa Liguria di giovedì sera, 6-0 sul campo della Bolanese. Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome del sostituto.

PROMOZIONE

Caperanese-Intercomunale Beverino (Daneri Caperana ore 15 arbitro Vranicich di Genova, assistenti Muia di Genova e Capolino di Chiavari), Don Bosco-Psm Rapallo (Cimma Pagliari 15 arbitro Sanguineti, assistenti Spinetta e Lena tutti di Spezia), Forza e Coraggio-Magra Azzurri (Tanca 15 arbitro Esposito di Spezia, assistenti Vigne e Roscelli di Chiavari), Levanto-Canaletto Sepor (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Pau, assistenti Sorace e Bautista Romero tutti di Genova), Sammargheritese-Tarros Sarzanese (Broccardi Santa Margherita Ligure 17 arbitro Savino di Genova, assistenti Bordone e Toro di Chiavari), San Desiderio-Follo (San Desiderio Genova 15 arbitro Martino di Savona, assistenti Semini di Albenga e Chamchi O. di Savona).

COPPA LIGURIA

PRIMA CATEGORIA

Girone S. Cadimare-Bolanese (Pieroni Pieve 18 De Longis di Chiavari), riposa Riccò Le Rondini. Classifica: Bolanese punti 3, Cadimare 1, Riccò Le Rondini 1.

Girone U. Santerenzina-Amegliese Iron Fox (Falconara San Terenzo 18 Brizzi della Spezia), riposa Colli. Classifica: Colli punti 3, Amegliese Iron Fox 0, Santerenzina 0. Per la terza giornata Amegliese Iron Fox-Colli mercoledì 2 ottobre ore 20 La Ferrara Ameglia, riposa Santerenzina