CALCIO PROMOZIONE. Speranza Agrate affronta in casa il Lesmo. In palio il terzo posto e punti preziosi per i playoff

Speranza Agrate e Lesmo, una contro l’altra per il terzo posto, per i playoff e per non perdere contatto con la fuggitiva Vis Nova. Riflettori puntati sul “Salvatore Missaglia“ dove si gioca un’ora dopo rispetto agli altri campi (15.30) per la gara più importante del girone B. A proposito di Vis Nova, la capolista dovrà stare attenta ai trabocchetti di Valgreghentino dove gioca la Grentarcadia, mentre sulla carta la trasferta più disagevole ce l’ha il Seregno a Cantù contro il Castello; azzurri obbligati a non sbagliare se vogliono mantenere la scia della prima. Si gioca alle 15. Stesso discorso per l’AC Lissone che sembra avere perso lo smalto. Senza Iotti in panchina squalificato e senza Schiavina in campo l’impegno a Cavenago non è dei peggiori. Il Biassono in casa con l’Ars Rovagnate e la Concorezzese a Trezzano Rosa contro l’Olimpic completano il programma.