Calcio promozione. Speranza Agrate: mercato di qualità

Smaltita la delusione dell’uscita di scena immediata ai playoff per mano della Concorezzese, la Speranza Agrate cambia parzialmente volto e cala un poker di quattro nuovi arrivi per un ulteriore salto di qualità. Difesa e centrocampo i due reparti puntellati negli ultimissimi giorni. Si pesca addirittura dal Veneto per il settore mediano perché Luca Pavan (nella foto), classe 1998, dopo una carriera al Camisano e anche un campionato di Promozione vinto cambia regione e sceglie Agrate dopo cinque anni in Eccellenza. Doppio arrivo dal vicino Tribiano con un altro centrocampista, l’esperto Aldric Tchetchoua e il difensore centrale Andrea Fugazza. Tchetchoua è reduce da una stagione costellata da 25 presenze al Tribiano, società in cui ha militato per 8 stagioni tra Promozione ed Eccellenza in due diverse parentesi temporali.

In precedenza ha difeso i colori del Sesto 2012, in Serie D del Due Torri e prima ancora Roncalli in Eccellenza e Real Milano in Promozione. Fugazza (classe 1999) invece prima del Tribiano ha militato nella Paullese in Promozione. Il terzino destro titolare della Speranza Agrate sarà Cristiano Bonalume che dopo aver giocato nella Berretti del Renate, ha esordito tra le grandi prima col Merate e poi dal 2000 a Calolziocorte. Tra i confermati, il difensore Simone Commissario (13 presenze) e l’attaccante Andrea Brusati.

Ro.San.