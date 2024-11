CALCIO Promozione. Super derby tra Montelupo e Castello

L’odierna 13esima giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30) propone nel girone B il ‘gustoso’ derby del Castellani di Montelupo tra gli amaranto locali e il Castelfiorentino United. Le due squadre stazionano ai margini della zona play-off con un solo punto a separarle, in favore del Montelupo. I padroni di casa devono riscattare la battuta d’arresto di Piombino, mentre i gialloblù di mister Bartalucci (ex di turno con 26 presenze e 7 gol in amaranto nel 2004-05) vogliono centrare il primo successo esterno stagionale dando continuità alla vittoria di domenica scorsa contro il San Miniato. Passando al girone A, gara insidiosa in casa per la Real Cerretese. Al Palatresi arriva infatti il Casalguidi che l’anno scorso fu capace di strappare 4 punti sui 6 disponibili ai biancoverdi, che si rifecero però battendoli per 4-0 nella semifinale play-off. Finora i pistoiesi hanno raccolto 16 punti, 6 in meno del team di Petroni, perdendo solo una volta in trasferta. Melani e soci, però, sono imbattuti in casa con solo 3 reti subite.