Calcio Promozione. Torrenieri in festa. Va sotto, rimonta e piega il Subbiano Il Torrenieri si impone 3-1 contro il Subbiano in una partita ricca di emozioni. De Simone porta in vantaggio gli ospiti con un rigore, ma Cruciani e Di Marco ribaltano il risultato. Autorete sfortunata per il Subbiano che nel finale resta in dieci per il doppio giallo a De Simone.