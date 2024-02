Calcio Promozione. Torrenieri viene beffato dall’Affrico

TORRENIERI

2

AFFRICO

3

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi, Di Marco M., Vannini, Sarri, Lorenzetti, Cerbone, D’Aniello, Migliorini, Rivituso. Panchina: Heylen, Torzi, Martinez, Cruciani, Ventrone Ti., Caro, Venuto, Ventrone Th., Di Marco G. Allenatore Ciacci

AFFRICO: Virgili, Vaccari, Pecorari, Longo, Gori, Stella, Rocchini, Nuti, Centrone, Papini, Tamburini. Panchina: Soccodato, Loffredo, Liberati, Castellani, Palazzini, Dolfi, Mecocci, Russo, Vecchi. Allenatore Tognozzi.

Arbitro: Argenti di Grosseto (Ginanneschi-Paoli).

Reti: 35’ D’Aniello (rig.), 51’ D’Aniello, 60’ Vecchi, 93’ Papini, 96’ Vecchi.

MONTALCINO – Beffa incredibile per il Torrenieri battuto nel recupero dalla capolista Affrico. Poco dopo la mezzora i padroni passano grazie al rigore di D’Aniello, conquistato da Cerbone. Ancora più vibrante la ripresa: Migliorini impegna Virgili poi ancora D’Aniello fa 2-0. L’Affrico la riapre subito con Vecchi. Venuto ha la palla per chiuderla ma sbaglia e nel finale cambia tutto: in mischia pareggia Papini mentre un altro errore difensivo dei padroni di casa permette a Vecchi di segnare il 2-3.