Calcio Promozione. Torrita a Subbiano. Per la Chiantigiana viaggio a Dicomano

Tornano in campo domani, nel nuovo orario delle 15 (e non delle 14,30) le formazioni senesi del campionato di Promozione Toscana girone C. Dopo il ko nel derby contro il Pienza il Torrita fa visita al Subbiano per uno scontro diretto di vitale importante in chiave lotta per evitare la retrocessione diretta. Gli aretini sono terzultimi a più sette sulla squadra di Gifuni che ha un solo risultato a disposizione per tornare a sperare nella salvezza dopo due ko di fila. Il Pienza invece vive un momento diametralmente opposto e attende in casa la Settignanese per un interessante scontro diretto per i playoff. I fiorentini infatti sono a più uno su Venuto e compagni e occupano il quinto posto, l’ultimo disponibile per accedere agli spareggi promozione. Infine la Chiantigiana che cerca il primo successo del 2025 nella trasferta di Dicomano, seconda gara di fila nel Mugello dopo quella di sei giorni fa a Luco.