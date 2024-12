Calcio Promozione. Un Viaccia affamato di punti va a trovare la Larcianese

Tanti volti nuovi in casa Viaccia. La società si è mossa sul mercato e fra entrate e uscite per il momento la rosa è molto diversa rispetto al recente passato. E domani alle 14.30 c’è da giocare la trasferta contro la Larcianese, attuale quarta forza del campionato nel girone A di Promozione con 23 punti.

I pratesi, fanalino di coda, hanno lasciato liberi sul mercato Tomberli, Bartolozzi, Servillo e Melani. In entrata da registrare l’arrivo del difensore Fedi, Ex Montecatini, che già oggi sarà a disposizione di mister Giugni, il quale dovrà però fare a meno anche di Michelozzi, infortunato. "La squadra si è allenata bene e mi è sembrata pimpante in settimana. Andiamo ad affrontare una squadra importante come la Larcianese, ma a noi servono punti per smuovere la classifica – commenta proprio Giugni -. Preferisco lavorare con un gruppo che crede ancora nella salvezza, piuttosto che avere giocatori che non avevano più gli stessi stimoli. Quindi in accordo con la società abbiamo assecondato alcune richieste da parte di chi non si sentiva più in grado di dare il massimo per rimanere in categoria o non credeva nel progetto societario. Io ancora ci credo e proprio per questo mi aspetto di fare qualche punto e avvicinare, intanto, la zona play out". Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare qualche altro giocatore in casa Viaccia, viste le tante partenze. Per il momento però c’è da superare l’ostacolo Larcianese, possibilmente trovando quei punti che sono mancati in questi primi mesi.