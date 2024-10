Calcio Promozione. Una sfida da vertigini per la Real Cerretese

Tutte in trasferta le tre formazioni di casa nostra impegnata nell’odierna sesta giornata di Promozione, al via alle 15.30. Nel girone A sfida ad alta quota per la Real Cerretese, attesa a I Giardinetti di Lamporecchio dal Lampo Meridien. Le due compagini sono infatti appaiate a quota 10 a meno due dalla vetta. I biancoverdi sono reduci da tre vittorie consecutive tra coppa e campionato, ma i padroni di casa sono imbattuti nelle due gare disputate finora davanti al proprio pubblico. Le ultime due trasferte su questo campo hanno sempre sorriso alla squadra di Petroni, vincitrice l’anno scorso sia in coppa che in campionato, ma questo pomeriggio sarà un incontro da ‘tripla’.

Nel girone B, invece, il Castelfiorentino United andrà a far visita alla capolista Atletico Maremma che con i suoi 12 punti vanta un vantaggio di 7 lunghezze sui gialloblu castellani. Una trasferta complicata quindi sia dal punto di vista logistico (158 chilometri separano Castelfiorentino dal Combi di Albania dove si svolgerà la gara) che tecnico. In casa i maremmani le hanno vinte tutte incassando solo una rete mentre i ragazzi di Scardigli hanno perso entrambe le sfide lontano dal Neri segnando una sola rete. Tra l’altro si tratta di una sfida inedita con l’ultimo precedente al Combi del Castelfiorentino che risale al 2014 contro l’Albinia in Eccellenza e terminò a reti bianche.

Nello stesso raggruppamento il Montelupo è atteso dal Colli Marittimi al Niccolai di Montescudaio nell’entroterra pisano. Una sorta di scontro diretto visto che le due squadre sono separate in classifica da un solo punto in favore degli amaranto di mister Lucchesi, che in campionato però hanno perso entrambe le partite disputate lontano dal Castellani. I padroni di casa invece finora non hanno conosciuto mezze misure, due vittorie e tre sconfitte. In perfetta parità i quattro precedenti più recenti con due successi a testa: 2-1 e 3-1 per il Montelupo rispettivamente nel 2016-17 e 2018-19, 3-0 l’anno scorso e 1-0 nel 2017-18 per i pisani.

Si.Ci.