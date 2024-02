Calcio Promozione. Ventinella, via Mogini. La panchina a Biocca

PERUGIA – Mercato sempre in fermento nel campionato di Promozione. La Pietralunghese ha approfittato subito della nuova finestra che si è chiusa ieri. E lo ha fatto ufficializzando l’acquisto del difensore Primo Brunelli (92), ex Gubbio, Bastia e Tiberis, nella prima parte di stagione al Matelica dopo i trascorsi alla Cagliese. Brunelli sarà subito a disposizione di Pierotti per la sfida di domenica con il Piccione. Rinforzo sul fronte under per il Cerqueto. Domenica contro l’Amc 98, infatti, Favorini potrà contare sull’attaccante Riccardo Montanari (05), arrivato grazie alla collaborazione con il Gubbio, dopo essere stato protagonista in Prima categoria, nella prima parte di stagione, con 7 reti realizzate nelle fila dell’Atletico Gualdo Fossato.

Si registra anche un altro cambio in panchina nel girone A di Promozione. Giacomo Mogini ha infatti rassegnato le dimissioni lasciando la guida tecnica del Ventinella. La società ha affidato la panchina all’ex Tiberis, San Marco e Castel del Piano Giulio Biocca che esordirà domenica nella sfida interna con la Marra. Mogini lascia il Ventinella dopo 20 giornate con la squadra al penultimo posto con 20 punti, a 4 lunghezze dalla salvezza diretta e con 9 punti di vantaggio sull’ultimo posto.