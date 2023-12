Calcio: Promozione. Viareggio, testa coda con il Maliseti Seano

È atteso da due turni casalinghi di fila il Viareggio prima della fine del 2023. Oggi sul sintetico del Marco Polo arriverà il Maliseti Seano penultimo, privo dello squalificato Paoli e che in settimana ha fatto registrare sia il cambio in panchina (esonerato Piero Carovani e promosso Alessandro Di Vivona dalla Juniores regionale Élite) sia la cessione di ben quattro giocatori (Amerighi al Lanciotto Campi, Kouadio all’Unione Tempio Chiazzano, Del Bianco alla Galcianese e Ringressi che rientra al Signa dal prestito). Viareggio-Maliseti oggi sarà diretta da Amedeo Leonetti di Firenze, con assistenti Giulia Cipriani e Azze-elarab Amzil di Firenze. Il tecnico Santini recupera Ceciarini dal fastidio che aveva, mentre Chicchiarelli ha problemi all’adduttore e non si è mai allenato in settimana. Chi ha ripreso ad allenarsi è Bertacca (le cure per la pubalgia iniziano a fare effetto). Ricci ha avuto la febbre. Out sicuri Benedetti, Nelli e Randazzo (che rientreranno oramai dopo le feste). Sabato prossimo poi ci sarà il big-match Viareggio-Cerretese.

Ecco la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Ricci (2003), 5 Benedini, 6 Benassi, 3 Sapienza (2004); 8 Belluomini, 4 Pizza, 11 Fazzini; 10 Marinai; 9 Brega, 7 Ceciarini (Scaranna).