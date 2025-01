Lo scontro diretto. Derby del distretto ceramico, la Sanmichelese ne fa quattro

sanmichelese

SANMICHELESE: Schiuma, Ferrari (28’ s.t. Palladini), Merli, Baisi, Costa, Casini, Alicchi (24’ s.t. Rafrari), Tardini (36’ s.t. Geti), Peddis, Manzini (28’ s.t. Gorzanelli), Frimpong (24’ s.t. Solla). All. Azzurro (Paganelli, Doku, Ciccone, Notari)

FIORANO: Baciocchi, Vacondio (1’ s.t. Hadine), Balestri (1’ s.t. Nocetti), Canalini, Wusu (1’ s.t. Olmi), Hardi Nana, Hoxha, Guidetti, Ienna (13’ s.t. Opoku), Bianchini, Neri (13’ s.t. Malivojevic). All. Sonnino (D’Arca, Torlai, Kwakye, Bach) Arbitro: Cobzaru di Bologna (Faliveni, Ferri) Reti: 2’ p.t. Manzini, 5’ p.t. Merli, 4’ s.t. Hardi (aut.), 14’ s.t. Peddis

Note: espulso (45’ p.t.) l’allenatore della Sanmichelese Azzurro, ammoniti Costa, Manzini

Finisce praticamente subito il ‘derby del distretto ceramico’ tra Sanmichelese e Fiorano (foto). Perché dopo 5’, i padroni di casa sono già sul 2-0, complice un uno-due da ko. Le reti di Manzini, pregevole conclusione ‘a giro’ e di Merli, un tracciante da fuori area, mettono da subito la gara in discesa per i sassolesi. Reduce da due sconfitte di fila, la Sanmichelese si riaffaccia così in zona playoff mentre il Fiorano torna in zona playout. Non che i biancorossi non abbiano provato, dopo un avvio da incubo, a rientrare in partita, ma i loro buoni propositi si sono infranti sulla traversa che Bianchini ha colto alla mezzora del primo tempo. Nel secondo, invece, solo Sanmichelese: l’autorete di Hardi, al 49’, manda i padroni di casa sul 3-0 e chiude i giochi. Non del tutto, però: c’è ancora tempo per il poker e lo firma Peddis quando non siamo ancora all’ora di gioco.