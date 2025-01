Il successo consente a San Marino di raggiungere i bolognesi. Il Corticella di mister Nesi si sveglia quando è troppo tardi

San Marino 1 Corticella 0

SAN MARINO: Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta; Biguzzi (29’ st Haruna), Toure, Arcopinto; Di Lauro (33’ st Tosi), Di Francesco (24’ st Gennari), Passewe (47’ st Sollaku). All. Biagioni.

CORTICELLA: Mezzadri; Cavallini (39’ st Ofoasi), Bonetti, Chmangui Brighi (1’ st Ribello); Lo Giudice (21’st Bezziccari), Suliani, Casadei, Bovo (1’ st Gessaroli), Ercolani; Embalò. All. Nesi.

Arbitro: Iudicone di Formia.

Rete: 36’ pt Di Francesco.

Note: ammoniti Bonetti, Brighi, Ofoasi.

Un Corticella giovanissimo paga l’approccio troppo timido del primo tempo. Le squadre si sono divisi i due tempi: nel primo meglio il San Marino che poteva anche segnare un gol in più, la ripresa invece è stata del Corticella che ha avuto il torto di non trovare il gol: in buna parte per merito di Lattisi.

Come era facile prevedere all’inizio le squadre restano piuttosto basse cercando di non concedere spazi e occasioni e infatti dopo il bel destro scagliato da Miglietta al 3’ per circa venticinque minuti le emozioni si fanno attendere; il San Marino palleggia meglio, il Corticella prova a rovesciare l’azione coi lanci lunghi per servire Embalò e i portieri devono temere solo il freddo. Poi il San Marino inizia a prendere la mira; al 35’ bello stacco di Di Lauro, ma il suo colpo di testa non è abbastanza preciso. Un minuto dopo lo stesso Di Lauro centra una palla radente da destra, Arcopinto fa velo per Di Francesco che col piatto destro batte Mezzadri. Il San Marino continua a spingere per provare ad arrivare all’intervallo con il doppio vantaggio. Al 45’ cross di Pericolini per la testa di Passewe che non può esultare perché la palla viene respinta dal palo.

Ad inizio ripresa Michele Mesi parte coi cambi: Gessaroli va a dar manforte in attacco a Embalò, Ribello sostituisce Brighi per provare a spingere di più sulla sinistra. Già al 2’ il Corticella si rende pericoloso; Lattisi si oppone al diagonale di Ercolani poi ci prova Embolò al quale manca precisione. Al 14’ Casadei prova la botta dalla distanza che Lattisi controlla in due tempi. Il Corticella inizia a spingere a tutta birra, il San Marino soffre e si aggrappa alle parate di Lattisi: al 31’ chiude bene sul suo palo e respinge il tentativo di Bezziccari, dall’angolo seguente colpo di testa di Embalò e altra grande parata di Lattisi. Al 38’ Suliani punta Pericoli e lo salta poi finisce a terra a limite dell’area, l’arbitro è vicino e fa segno di proseguire il gioco.

Roberto Daltri