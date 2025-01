Dalla sala stampa. Di Paola non fa sconti alla prestazione della squadra: "Oggi ci è riuscito poco, c’è ancora molto da lavorare»

Non ha fatto sconti alla Robur, Gabriele Di Paola, al triplice fischio di Flaminia Civita Castellana-Siena. "Non è un bel pareggio – ha affermato il difensore –: dopo due vittorie consecutive oggi la prestazione non c’è stata. Abbiamo anche provato a costruire dal basso, ma ci è riuscito poco o niente. Nella seconda parte della ripresa, addirittura, loro sono venuti fuori e ci hanno messo in difficoltà. Bene essere riusciti a ottenere almeno un punto, perché abbiamo anche rischiato di perdere".

"Il nostro percorso in campionato dimostra che quando dobbiamo fare noi la partita incontriamo un po’ di problemi – ha proseguito nella sua analisi il bianconero –, mentre quando la devono fare gli altri siamo più bravi a contenerli. Oggi dovevamo farla noi e siamo venuti meno". Con la pioggia il campo è diventato particolarmente pesante.

"Le condizioni del terreno non hanno aiutato, ma questo vale anche per gli avversari – ha dichiarato Di Paola –. E’ vero, sia noi che loro abbiamo commesso tanti errori, ma questa non può essere una giustificazione". Quella che potrebbe essere, in particolare in certe partite, un’arma in più, ovvero le palle inattive, la Robur non riesce proprio a sfruttarla.

"In settimana ne parliamo e ci lavoriamo e il mister prova anche a darci delle soluzioni in base all’avversario di turno – ha sottolineato il terzino della Robur –, ma non riusciamo a trarne profitto. Difficile dare una spiegazione: una motivazione può essere che non siamo tanto strutturati. Poi io sono uno dei giocatori che rimane sempre indietro, quindi per quanto riguarda i movimenti non saprei cosa dire". L’amarezza è tanta, ma non tutto è da buttare. "Sicuramente c’è tanto da lavorare. Di buono c’è che anche oggi non abbiamo subito gol, ma in fase di costruzione dobbiamo migliorare", ha commentato Di Paola che, tra l’altro, è stato costretto a interrompere la propria partita anticipatamente a causa di un infortunio.

"Ancora non so cosa mi sia fatto – ha chiuso il bianconero –, ma credo niente di grave: scivolando sono caduto male e ho perso forza al braccio. Continuando la situazione è peggiorata, non riuscivo a continuare e ho chiesto il cambio; anche per evitare che la situazione potesse peggiorare".

A.G.