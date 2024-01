Calcio - Promozione Vichi: "Dopo Mariani mercato chiuso, ora il Castelnuovo può far bene"

Con l’arrivo del portiere Gabriel Mariani (foto), classe 2003, lucchese, provienente dal Tau, con buone referenze, il Castelnuovo ha in pratica completato il rafforzamento. L’acquisto di Mariani è legato, oltre che per le sue qualità tecniche e umane, anche al prolungarsi dell’assenza per infortunio di Nicola Papeschi che, purtroppo, ha giocato soltanto sei partite all’inizio, prima dell’infortunio alla spalla. "La squadra – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – ha trovato la sua quadratura e questo si capisce dalle ultime prestazioni di campionato, ma anche dall’impegno e dall’applicazione che tutti i ragazzi mettono nella preparazione settimanale. Ho visto una forte concentrazione e tanta volontà di far bene da parte di tutti. Come società siamo soddisfatti in questa crescita. Purtroppo, poi, nel calcio accade anche di scialacquare tre punti a pochi secondi dalla fine del recupero, leggi 95’, come è successo a noi a Settimello, ma questo, come si sa, fa parte del gioco del calcio. Semmai un salto di qualità dobbiamo farlo ancora nel chiudere prima le partite per non rischiare, poi, le beffe finali come domenica, dopo aver sprecato diverse ghiotte occasioni".

E’, ormai, imminente anche il rientro dell’attaccante Riccardo Benedetti, classe 1998 e questo dà ulteriore fiducia per il resto del ritorno.

Dino Magistrelli