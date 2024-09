Calcio: questa sera in campo al Chiavacci Zenith Prato, il Viaccia e l’Empoli U19. La solidarietà fa gol per "La Forza di Giò»

Una serata che mira ad abbinare calcio e solidarietà, chiamando a raccolta gli spettatori per una buona causa. Tutto pronto per la prima edizione del "Torneo del Cuore", che si terrà stasera alle 20 al Chiavacci (con ingresso alle 19). Agli spettatori sarà richiesto un contributo di 10 euro, ossia il prezzo del biglietto, che andrà in beneficenza. L’intero incasso sarà infatti devoluto all’associazione "La Forza di Giò", che sostiene l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per finanziare la ricerca sui tumori cerebrali infantili e dell’età evolutiva.

Il triangolare vedrà sfidarsi la Zenith Prato, il Viaccia e l’Empoli U19, per una rassegna che per tutte e tre le formazioni in campo rappresenterà comunque un passo avanti verso gli impegni ufficiali. Che per la Zenith sono ad esempio già iniziati, considerando che gli uomini di coach Simone Settesoldi hanno disputato il turno preliminare di Coppa Italia lo scorso sabato, giocando all’Ardenza contro Livorno (con i padroni di casa vittoriosi per 3-0). Il prossimo impegno sarà l’atteso esordio assoluto in Serie D, nel match del prossimo 8 settembre al Lungobisenzio contro lo United Riccione.

Anche per il Viaccia quel giorno coinciderà con la prima partita di campionato, in questo caso del girone A di Promozione 2024/25 contro il San Marco Avenza.

