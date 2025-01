Calcio: recupero di Seconda. Prima vittoria interna per la Filattierese

Filattierese

1

Folgore Segromigno

0

FILATTIERESE: Gavellotti Alessio, Mariani, Segnani, Surace, Guelfi, Dalle Lucche, Polloni, Zuccarelli, Rolla, Mascia (79’ Tozzi), Bortolasi. A disp.: Gavellotti Mattia, Nomogo, Chiappucci, Palagi, Mbengue. All. De Angeli.

FOLGORE SEGROMIGNO: Vannucchi, Mazzoni (83’ Martini), Frosini (66’Del Barba), Conforti, Marchi, Giannini, Paoli (61’ Bachini), Mosso, Obbligato, Angeli, Menesini (79’ Gallo). All. Belmonte.

Arbitro: Toracca di Carrara.

Marcatori: 57’ Guelfi.

Note: ammoniti: Rolla, Giannini, Conforti, Mascia, Obbligato e Bortolasi.

FILATTIERA – Dopo 93 giorni la Filattierese torna al successo, primo interno dall’avvio della stagione, liquidando a fatica, nel recupero della 16ª giornata, giocata sotto la luce artificiale della ’Selva’, la Folgore Segromigno. Partita quanto mai combattuta, a tratti nervosa, non bella sul piano dello spettacolo che però il giovane arbitro Toracca ha tenuto in pugno. I castellani non incantano nel gioco rispetto ai lucchesi e, dopo lo scampato pericolo corso nei minuti finali del primo tempo quando Obbligato servito da Angeli ha sbagliato la mira a porta sguarnita, sono apparsi più tonici nella ripresa. La Filattierese ha trovato il gol vittoria al 57’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo grazie a una ’puntata’ di Guelfi. La squadra di De Angeli ha poi saputo soffrire anche se c’è voluto un grande Alessio Gavellotti in tre occasioni per salvare il risultato. Sugli scudi, oltre al portiere, il miglior giocatore in campo, Zuccarelli, Mascia e Bortolasi.

Ebal