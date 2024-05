Calcio. Rustioni ha deciso di smettere

Decide di lasciare il calcio giocato l’atleta ‘adottato’ dal San Gimignano. Lorenzo Rustioni, difensore della classe 1989, ha indossato le maglie di diversi club, però con la formazione turrita ha sempre avuto un rapporto speciale e non a caso l’ambiente dei neroverdi lo ha omaggiato con una maglia tributo (nella foto), proprio in occasione del suo match di addio al percorso agonistico. Proprio a San Gimignano, Rustioni aveva esordito ai livelli di prima squadra nel 2008-2009, ma prima ancora si era distinto per un’esperienza in serie C2 con il Poggibonsi, con una presenza in panchina nella gara dei giallorossi allo stadio Stefano Lotti con il Foligno il 19 novembre 2006.

Era l’annata (forse anche un qualcosa di unico) nella quale il Poggibonsi si affidò in diversi ruoli delll’organigramma ai componenti di tre generazioni della stessa famiglia: Bruno, il massaggiatore, Marco, il preparatore dei portieri, e Lorenzo Rustioni, che giocava nella Berretti. Adesso l’atto conclusivo di un cammino che ha visto Rustioni (oggi insegnante alla scuola secondaria di primo grado Marmocchi di Poggibonsi) in forza anche alla Colligiana, all’Asta Taverne, al Pianella, al Centro Storico Lebowski, al Castelfiorentino.

Insomma tante squadre e realtà dove Rustioni ha saputo comunque dare il massimo e farsi apprezzare.