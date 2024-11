Calcio seconda. Blitz Vis Faventia a Valsanterno. Gs Romagna brinda a tavolino

Recupero della 2ª giornata in Seconda: nel girone M si scinde nuovamente la coppia di testa. Infatti gli imolesi della Stella Azzurra Zolino battono 3-2 la Riolese e staccano il San Rocco, sconfitto in casa 2-3 dalla Juvenilia dopo essere stato addirittura 2-0 al 12’ grazie ai gol di Tamburini e Galatanu. Avanza al secondo posto la Vis Faventia che vince 1-0 il big match (rete di Racine Karasse Kane) in casa dello Sporting Valsanterno. Nel girone N, settimana proficua per il Gs Romagna (nella foto Andrea Minguzzi) che vince a tavolino 3-0 contro il Valmontone (gara giocata domenica e terminata 1-1), punito per la posizione irregolare di Ionut, poi pareggia 3-3 a Punta Marina. Resta in vetta la Fiumanese (3-1 al Real) seguita a 1 punto dalla Pol. 2000, vittoriosa 2-0 sul Fornace Zarattini.

Girone M: Bagnara-Psp 2-0, C. Erika-Brisighella 1-1, San Rocco-Juvenilia 2-3, Santagata Sport-B. Tuliero 2-3, S. Imolese-S. Potito 1-3, Sp. Valsanterno-Vis Faventia 0-1, St. Azzurra Zolino-Riolese 3-2.

Classifica: St. Azzurra Zolino 16; Vis Faventia 15; San Rocco 13; Sp. Valsanterno 11; Juvenilia, Psp 9; B. Tuliero 8; Santagata Sport, Brisighella, Bagnara 7; S. Imolese, C. Erika 5; Riolese, S. Potito 3.

Girone N: Pol. 2000-F. Zarattini 2-0, P. L. Reda-Low Street sosp., P. Marina-Gs Romagna 3-3, Real-Fiumanese 1-3, St. Rossa-Dep. Roncadello 3-0, Valmontone-P. Fuori 1-0, Vita-Mezzano 2-2.

Classifica: Fiumanese 14; St. Rossa, Pol. 2000 13; Mezzano, Low Street, Dep. Roncadello 9; Gs Romagna, Vita, P. Fuori 8; F. Zarattini 7; P. Marina 6; P. L. Reda 5; Valmontone 4; Real 0.

u.b.