Calcio Seconda cat.. Manita del Sarteano. Meroni e Casellina giocano a poker

Seconda categoria girone E.San Giusto Le Bagnese - Staggia-0-2. Impresa dei neroverdi capaci imporsi con le reti di Lusini al 40’ e Conforti al 79’. Affermazione meritata per lo Staggia, che colpisce anche un palo con Tognazzi. Castellina in Chianti-Impruneta Tavarnuzze-2-1. Vittoria meritata in rimonta del Castellina, che va sotto nel primo tempo (Salvadori in gol per gli ospiti) e conquista poi il pareggio al 52’ con Martino, poi il 2-1 di Vullo. Sambuca-Campiglia-1-1. Risultato di parità per i valdelsani secondi della classe. Segna Zagami per il Campiglia contro il team locale. Meroni-Casellina-4-4. Festival del gol a Siena. Ma non bastano ai padroni di casa le quattro segnature per ottenere il successo pieno. Finisce 4-4.

Girone L.Monteroni-Bettolle-1-2. Il Bettolle si impone a Monteroni grazie a Tavanti e Neri. Per i locali, Chiappone. Atletico Piazze-Rosia-1-1. Parmigiani e Aboubakar i protagonisti del botta e risposta. Berardenga-Serre-1-2. I padroni di casa provano a dare battaglia. Ma è il Serre, grazie alle firme di Provvedi e Kokora, a conquistare il risultato. Guazzino-Chiusi-2-0. Affermazione all’inglese per la compagine locale. Decisive le realizzazioni di Pulcinelli e Bellavia per il definitivo 2-0. Voluntas-Unione Poliziana-0-1. La Voluntas disputa una buona gara e la sconfitta appare immeritata. Anche gli ospiti fanno comunque la loro parte e segnano al 76’ con Khouribec la rete determinante. Olimpic-Vescovado-5-1. Goleada a Sarteano, a opera dei padroni di casa sul Vescovado. Ferranti, Canapini, Salvadori, Rossi e Milanesio gli autori. Nuova Radicofani-Virtus Asciano-1-1. Segnano Valvo per i locali e Barbi per il team delle Crete. Cetona-Fonte Belverde-2-1. Tre punti di pregio per il Cetona. Anche gli ospiti - in rete con Liurni - interpretano al meglio il loro ruolo. Decisivi per i locali i centri di D’Addario e Venturini.

Paolo Bartalini