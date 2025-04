Magic Pizza trionfa in Serie A Giara Assicurazioni, Giglio al secondo posto

Il Magic Pizza sconfigge, 6-2, il Bar la Coccinella ed è matematicamente 1° nella Serie A Giara Assicurazioni, a segno: Hincu, Mariani, Antoniciuc, Armanino e doppietta di Kupsi. La Giglio fatica nel primo tempo, terminato sul 2-2, ma poi, con la tripletta di Schwoch nella ripresa, sconfigge 8-3 il Foto Express/Maracaibo, e scavalca al 2° posto il Bar la Coccinella. Il Francolino centra la 3° vittoria di fila, 4-2, in rimonta, sulla Baracca di Guendalo, doppietta di bomber Serafini. Exera, già sicura del 1° posto in Serie B Edilizia Marchetti, cade contro il Tabacchi Levigatura Marmi, la decide Pirani nel finale, assist per Colletto e spettacolare semi-rovesciata del 6-4. Settimo successo in 8 gare per l’Osteria Strabassotti, 6-1 al Carni e Sapori, doppiette di Artioli e Ziosi e reti di Rosini e Nardini. Tra Autofficina Lodi e Dolce Dormire termina a reti inviolate, è accaduto solo un’altra volta in 18 anni che una gara Opes si fosse conclusa senza alcuna segnatura. Ci si è andati vicino anche tra Pizzeria Zadrima e Sant’z la Barberia, primo tempo che si chiude sullo 0-0, poi fa tutto Lombardo, autogol che manda avanti il Sant’z la Barberia e pareggio su assist di Ferrarato. In Serie C Siever Plant Engineering il Bondeno dura 1 tempo, 2-0 con Mattioli e Lombardo e 3-2 allo scadere della prima frazione di D’Elia, in mezzo l’1-2 di Vilardi e il 2-2 di Boulescu. Nella ripresa è solo Seven & Montebello, doppiette di Boulescu e Cioffi e il 6-3 che vale l’aggancio in classifica e di conseguenza il 1° posto in virtù dello scontro diretto vinto. Al 3° posto con soli 2 punti in meno e l’ultimo match, proprio contro il Bondeno, troviamo la Termoidraulica Sgarzi, 14-5 al Ludovico con 7 reti di Falvo che per rimanere in tema ne fa 7, 5 gol in due per i fratelli Lodato; tripletta di Longobardi nel Ludovico. Quarto il Cral Petrolchimico, non basta la cinquina di Iannucci, il Vuoiqueikiwi risponde con il tris di Sinjari e fa 5-5; 7-1 del Futsal Spic all’Hangar. Il Grill Park Ferrara, 6-3 al Kafè Bacchelli, vince la Serie A Banca Mediolanum. Il Ristorantino Sidun rimonta il F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia, lo costringe al pari, 4-4, e si assicura la 2° piazza, per la Pizzeria 1000 Miglia: 3 reti di Rodriguez, gol e assist di Finotti e 2 assist di Nicastro, per il Sidun, 1-1 di Culi, 2-1 di Ramadan e doppietta finale di Castellino. Finisce in parità anche tra Bello Immobiliare e Fondazione dalla Terra alla Luna che chiudono rispettivamente 4° e 5°, un tempo per parte, Nutini e Frighi per il 2-0 Bello Immobiliare, Coni e Buratti nella ripresa per la Fondazione dalla Terra alla Luna. Il Sol de Montalto sconfigge il Bar Duomo nello scontro al vertice, 4-0 dopo 15’, 5-3 all’intervallo e 8-5 finale, con poker di Lefons, e si aggiudica la Serie B Gruppo RB. Il Ferrutensile rimonta da 1-4 e 2-5 gli Asini Bradi e chiude al 3° posto, doppiette di Cabassa e Potenza per il Ferrutensile, tripletta di Zullo per gli Asini. Con la doppietta nel finale di Platì l’Emilfill ha la meglio sullo Sporting San Pietro in Casale, finisce 5-3.