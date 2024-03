Calcio Seconda categoria. Ambra-Guazzino è la partitissima. Radicondoli in casa

Nel campionato di Seconda categoria la partitissima di domani è Ambra-Guazzino (girone L): quattro squadre in due punti per un primo posto tutto da giocare. E il Bettolle, quinto, riceve il Terontola… Nel girone M il Radicondoli è sempre a +6 sulla seconda e riceve il Piazze. Ma alle spalle dei rossoneri nessuno molla: l’Olimpic va ad Asciano (che match!), il Monteroni è atteso dal Meroni e la Voluntas prende la strada di Radicofani. Anche il Serre pensa ai play-off giocando a Cetona. Invece Pievescola-Staggia, Rapolano-Rosia e Poliziana-Berardenga sono tutte partite che riguardano la seconda metà della classifica. Nel girone H le speranze di salvezza della Raddese sono appese ad un filo (domani riceve l’Albereta San Salvi). Il Castellina in Chianti è in pieno centroclassifica e va a render visita al Club Sportivo Firenze: può cominciare a pensare alla prossima stagione.

GiuSte