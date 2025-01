Calcio Seconda categoria. Bettolle-Cetona scontro al vertice. Campiglia in viaggio

E’ l’equilibrio il grande protagonista del girone L del campionato di Seconda categoria: in testa alla classifica, infatti, ci sono ben otto squadre nel giro di appena sei punti! Domani ci sarà solo uno scontro diretto tra queste otto compagini e cioè Bettolle-Cetona. Per il resto avremo Chiusi-Atletico Piazze, Fontebelverde-Guazzino, Rosia-Radicofani, Serre-Monteroni, Poliziana-Berardenga e Vescovado-Voluntas con Chiusi, Fonte Belverde, Rosia, Monteroni, Poliziana e Voluntas nel ruolo di favorite. E poi c’è Virtus Asciano-Sarteano: per i biancoverdi sono in palio tre punti salvezza.

Nel girone E il ritorno inizia con il Campiglia che cercherà di far punti in casa dei fiorentini del Sales, mentre lo Staggia per acquistare serenità dovrà battere tra le mura amiche il Bibe. Il Meroni chiude la classifica e domani andrà in casa dell’Impruneta Tavarnuzze: situazione delicata. Il Castellina in Chianti va invece a Mercatale.

GiuSte