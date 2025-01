Calcio Seconda categoria. Caso ambulanza a Bettolle. Super Rosia: 5 gol alla Nuova Radicofani

"Un giocatore del Bettolle, Cipriani, infortunato a un braccio, ha dovuto aspettare a terra, al freddo e sul fondo bagnato, l’arrivo dei soccorsi perché non c’era un’ambulanza a bordo campo". A segnalare l’episodio a La Nazione, Gianluca Cencini, già ds del Montepulciano Stazione, ieri pomeriggio a Bettolle per assistere alla gara tra i padroni di casa e il Cetona, terminata 3-1 per la seconda categoria girone L (due volte in rete Materazzi e una Mostacci per i locali, D’Addario per gli ospiti). "Da uomo di sport segnalo il caso - dice Cencini - anche per sensibilizzare le società, affinché si dotino di un servizio ambulanza durante le gare. In questa occasione, a dare un aiuto ai massaggiatori un’infermiera di Cetona è entrata in campo dalla tribuna, in attesa dei soccorritori dell’ambulanza".

La giornata ha visto inoltre la goleada del Rosia capolista, 5-0 sulla Nuova Radicofani (Fusi, due gol di Rustici, Balje e Franci) e il 2-0 della Fonte Belverde - Mercanti, Romoli - sul Guazzino. Il Berardenga impone il pari a una big come l’Unione Poliziana: 1-1. La Voluntas, con le firme di Baccini e Goracci, espugna Vescovado di Murlo. La Virtus Asciano subisce lo 0-1 dalla Olimpic Sarteano: al 94’ la rete decisiva di Martino contro i virtussini che hanno conosciuto una sconfitta nel complesso immeritata, anche se gli ospiti sono stati bravi a credere fino in fondo nel successo. Il Monteroni, con Turbanti e Chiappone, ha avuto la meglio in trasferta del Serre. Kokora ha deciso il match del Chiusi, sul campo amico, con l’Atletico Piazze.

Nel girone E il Meroni subisce il poker, 4-0, nella partita esterna con l’Impruneta Tavarnuzze. Il Campiglia è corsaro a Firenze con la Sales, grazie ai centri di Zagami e Guarino. Sconfitta ingiusta a carico dello Staggia, superato in casa, 0-1, all’85’ su punizione, dai fiorentini del Bibe. Staggia vicino al vantaggio in più di una occasione. E nelle note di cronaca anche un mani in area ospite non rilevato dall’arbitro. Reti bianche tra Mercatale e Castellina in Chianti, in un confronto di inizio anno solare comunque vivace tra le due realtà chiantigiane.

Paolo Bartalini