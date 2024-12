Calcio: seconda categoria. C’è il gran derby Corsanico-Massarosa

In Seconda categoria è giunto il grande giorno. Quello più atteso. Quello del derby. A “Le Colline“, sul confine fra Bargecchia e Corsanico, oggi alle 14.30 c’è il derby massarosese. La prima squadra del comune sale in collina per affrontare il team della frazione. Si sono già incontrare in Coppa quest’anno Corsanico e Massarosa e lì ha avuto la meglio la formazione arancione. Oggi però sarà tutta un’altra storia: partita da tripla... che sarà anache raccontata (meteo permettendo) da voci e telecamere del format tv ’Palla al centro’. Fischierà Andrea Palumbo di Lucca.

Nel Corsanico mancano sempre Leonardo Lari, Pellegrini, Poleschi e D’Agliano. In forse Maguina e Maffei. Probabile schieramento con il 3-5-2 da parte del tecnico Gabriele Mazzei.

Nel Massarosa coach Mauritanio Misuri ha la squadra al completo fatta eccezione per l’unico assente Landucci. Dubbi sul modulo che sarà sicuramente con la collaudata difesa a quattro... ma potrà essere un 4-3-1-2 o 4-2-3-1.