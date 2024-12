Calcio Seconda categoria. E’ Chiusi-Fonte la sfida da brividi. Campiglia in viaggio

Situazione di grande equilibrio al vertice del girone L del campionato di seconda categoria: ben sette squadre sono infatti in appena cinque punti! Domani trasferta con qualche insidia per la capolista Poliziana a Sarteano, mentre il Bettolle sembra favorito in casa del Berardenga. Il match più atteso è comunque Chiusi-Fonte Belverde, anche se Guazzino-Rosia e Monteroni-Cetona non scherzano in quanto ad imprevedibilità… La Voluntas, se non si distrae, può battere in casa il Serre. Ci saranno scossoni nell’alta classifica? In Radicofani-Vescovado e Atletico Piazze-Virtus Asciano si pensa soprattutto alla salvezza. Nel girone L il bravo Campiglia va a giocarsi uno spareggio per il secondo posto in casa del Sancat: è da tripla! Il Castellina in Chianti cerca i tre punti in casa con la Sales e lo Staggia non avrà vita facile nella vicina trasferta con il Sambuca Casini. Meroni-Mercatale è il "si salvi chi può"...

GiuSte