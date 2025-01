Calcio Seconda categoria. Frena il Bettolle capolista, ma il Rosia cade. Serre travolto a Cetona

Nella Seconda categoria girone E il bilancio generale racconta di due pareggi, una vittoria e una sconfitta per le nostre formazioni.

Il Castellina in Chianti chiude sull’1-1 (rete di Vullo per i gialloverdi) la sfida interna con il team quasi omonimo del Casellina. Due a due esterno, invece, dello Staggia con la Grevigiana. Gran prova di Tognazzi, autore di una doppietta: il gol del temporaneo vantaggio neroverde e, su rigore, il definitivo pareggio, dopo che i chiantigiani avevano capovolto l’iniziale verdetto.

Il Meroni ha avuto ragione, 2-0, del Club sportivo Firenze. Con lo stesso risultato, sconfitto il Campiglia dal Mercatale: per l’undici colligiano, che non ha concretizzato nella circostanza almeno tre occasioni, termina una striscia positiva di dieci gare.

Nel girone L, c’è da registrare lo 0-0 del Bettolle capolista con la coriacea Fonte Belverde. È del Guazzino l’unica affermazione esterna del raggruppamento una vittoria di 3-2 fuori casa con l’Atletico Piazze.

La goleada della giornata è del Cetona, che supera 5-2 il Serre. Nel tabellino dei marcatori D’Addario due volte, Scassagreppi, Castrini e Anoud, mentre al Serre non basta la doppietta di Formicola.

È 1-1 il risultato finale tra Monteroni e Unione Poliziana, per effetto delle reti, rispettivamente, di Senesi e Lambiase. Tre punti casalinghi per la Voluntas: 2-1 con la Virtus Asciano che ottiene il vantaggio con Cantelli e subisce la rimonta a stretto giro dei locali, abili a replicare con i timbri di Nandesi e Cufta. Decisiva invece la firma di Kurtaj per la Nuova Radicofani nella partita con il Chiusi. Cade una big come il Rosia - che rimane nel ruolo di prinicipale inseguitrice del Bettolle - nel match disputato a Sarteano: Olimpic in rete con Anselmi e Brandini. Uno-due del Berardenga, grazie ai centri di Borgheresi e Longo, sul Vescovado: finisce 2-0 l’incontro all’Artemio Franchi di Castelnuovo.

Paolo Bartalini