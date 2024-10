Calcio Seconda Categoria. Grinta Santa Maria: "Gioventù e talento»

Conquistata la salvezza lo scorso anno travolgendo l’Eurocalcio Firenze nel play-out, il Santa Maria si è presentato ai nastri di partenza del campionato di Seconda Categoria 2024-25 con una nuova sfida: far fare esperienza a un gruppo ulteriormente ringiovanito per poi ritrovarsi fra due o tre anni con una squadra consolidata in categoria. "Abbiamo costruito una squadra in prospettiva futura, mettendo dentro esclusivamente ragazzi del 2003 e soprattutto del 2004 – spiega il direttore sportivo, Paolo Giglioli –, convinti comunque di aver anche una buona squadra". In quest’ottica sono stati promossi dal team Juniores Bartali, Cerboni e Ciampi, tutti classe 2004 come l’ex Montelupo Juniores Tofani. Della stessa età anche il portiere Fattori, rientrato dal prestito al San Miniato Basso e Polli, tornato in gialloblu dopo l’esperienza al Montespertoli. Di un anno più grandi, invece, l’altro estremo difensore Pantani, anche lui rientrato dopo l’anno di prestito alla Santacrocese, e Cisse, attaccante che si è trasferito a Empoli dalla provincia di Siena.

Per il resto il sodalizio con sede in via San Mamante ha confermato l’ormai zoccolo duro della squadra, dove gli ultra trentenni Cenci, Bottino, Tofanari, Mori e Nardini hanno il compito di fare da chiocce ai tanti compagni più giovani. Confermatissimo in panchina Davide Tamburini. "Durante la preparazione abbiamo lavorato bene e siamo soddisfatti di questo primissimo scorcio di stagione, dove per quanto visto in campo meritavamo anche qualche punto in più, una volta siamo stati raggiunti al 90’ e un’altra addirittura nei minuti di recupero – prosegue il diesse gialloblu –. I pro e i contro di una squadra molto giovane, che può peccare in esperienza, ma che dal punto di vista tecnico-tattico ha sempre impostato lei le partite".

Tra coppa e campionato il Santa Maria ha finora raccolto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte ma con 3 punti è comunque a sole 4 lunghezze dalla zona play-off. "Se già l’anno scorso si è visto un campionato molto equilibrato in cui anche quelle in fondo potevano tranquillamente fare partita con le prime, com’è capitato sempre anche a noi – conclude Giglioli – quello di quest’anno è un girone ancora più livellato in cui non vedo né ‘ammazza campionato’ né tanto meno squadre ‘materasso’. Il nostro obiettivo è ottenere una salvezza tranquilla e gettare le basi per gli anni a venire".

Ecco la rosa completa del Santa Maria. Portieri: Federico Fattori (‘04); Alessio Pantani (‘03). Difensori: Giuseppe Bottino (‘82); Enrico Cenci (‘86); Manuel Cerboni (‘04); Enrico Mori (‘86); Cesare Orsi (‘97); Matteo Policicchio (‘93); Edoardo Polli (‘04); Enrico Tofanari (‘85); Giacomo Zaccardo. Centrocampisti: Alessio Bartali (‘04); Luigi Benelli (‘99); Enea Ciampi (‘04); Vittorio Garofalo (‘95); Youssouf Kabore (‘97); Simone Nardini (‘91); Daniele Saccaro (‘03); Matteo Salvadori (‘01); Giuseppe Serino (‘03). Attaccanti: Daniele Carraro (‘01); Mory Cisse (‘03); Pietro Querci (‘03); Samuele Tofani (‘84).

Simone Cioni