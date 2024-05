Calcio Seconda categoria. Guazzino in viaggio. Sarteano e Asciano si sfidano a Torrita

Due finali play-off illuminano la domenica calcistica delle squadre senesi di Seconda categoria: il Guazzino va a Subbiano per incontrare lo Stia mentre Olimpic Sarteano e Virtus Asciano se la vedranno sul neutro di Torrita. Partite senza appello, ovviamente. La vittoria dà il pass per un’ulteriore sfida contro la vincente dei play-off di un altro girone: vincendo anche quel confronto, si vola in Prima categoria! Olimpic e Virtus nel girone M hanno disputato un’ottima stagione e puntano a seguire il Radicondoli nella serie superiore. Il Guazzino ha dimostrato di essere assolutamente competitivo, lottando nel girone L a lungo per la vetta. In semifinale si è sbarazzato del Fratticciola: "E’ stato un avversario tenace: sia noi che loro siamo stati a lungo in testa", sottolinea il presidente Luca Bartolozzi. "Ora si va a Subbiano: trasferta piuttosto impegnativa soprattutto sotto il profilo logistico".

Giu.Ste.