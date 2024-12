Calcio Seconda categoria. Il Campiglia fa il colpo a Staggia. Pari tra Castellina in Chianti e Meroni

Nel campionato di Seconda categoria girone E, l’inedito derby valdelsano vede il successo di 2-1 del Campiglia in trasferta a Staggia Senese con i neroverdi. Migliore nel primo tempo la prova del Campiglia, mentre nella ripresa emerge lo Staggia. Al 9’ ospiti avanti con il gol di Calamassi. Immediato il pareggio locale di con Guarnera sugli sviluppi di un corner, sul finire di tempo il gol decisivo di Casini. Lo Staggia cerca il 2-2 nella ripresa, ma gli ospiti al triplice fischio ottengono il massimo in virtù di un primo tempo di pregio. È 1-1, invece, il verdetto tra Castellina in Chianti e Meroni. Un botta e risposta tra due compagini in cerca del massimo risultato. Quindi gli esiti del girone L, a cominciare dallo 0-0 tra Bettolle e Olimpic Sarteano. Locali in alta quota alla ricerca dei tre punti, ma stavolta senza esiti concreti. Torna all’affermazione, in testa al raggruppamento, l’Unione Poliziana: 1-0 grazie al centro di D’Auria nei confronti dell’Atletico Piazze. Cade il Rosia, 0-1, nello scontro diretto da podio in casa con Fonte Belverde: determinante per gli ospiti la firma di Gori in una partita comunque combattuta e aperta. Bellissimo tris del Cetona a spese di una comunque valorosa Voluntas. Ospiti in vantaggio con Boccini e capaci di chiudere sull’1-0 a proprio favore il primo tempo. A segno per il Cetona D’Addario, Chierchini e ancora D’Addario nella ripresa di marca locale. Da rilevare nella giornata il colpo del Berardenga, che è riuscito a imporsi, 1-0, sul campo del Monteroni. Un’impresa in trasferta ad opera di un team deciso a risalire dalla coda della classifica nel girone E della Seconda. Un gol di Curto regala i tre punti al Vescovado contro il Guazzino, mentre è 1-1 il risultato tra Virtus Asciano e Chiusi, per effetto delle realizzazioni, rispettivamente, di Urgolo e Kokora. Importante successo del Serre, 2-1, sulla Nuova Radicofani. Nel tabellino le prodezze di Natale e Provvedi per i padroni di casa e di Buti per gli ospiti, in una gara ben giocata da entrambe le compagini ma con il Serre all’altezza del compito fino a distinguersi per la conquista di tre punti davvero pesanti per il quadro generale a livello di classifica.

Paolo Bartalini