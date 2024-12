Calcio Seconda categoria. Il Sarteano domina la capolista. Unione Poliziana

GIRONE E.

Castellina in Chianti-Sales 1-1. Incontro deciso da due penalty: Pacini dal dischetto regala il vantaggio agli ospiti. Al 72’ la replica dei chiantigiani, sempre dagli undici metri, con Rosati a coronamento di un bel forcing. Meroni-Mercatale 0-2. La compagine senese esprime un buon calcio, ma è costretta poi a lasciare i tre punti al Mercatale. Ospiti a segno con Mangino e Ottimi. Sambuca Casini-Staggia 1-1. Buona prova dello Staggia. In apertura Tognazzi per lo Staggia si vede respingere dal palo il tiro dal dischetto. Neroverdi poi in vantaggio grazie a Cavallini al 40’. Pari del Mercatale nella ripresa, con Corsini sugli sviluppi di un angolo. Sancat-Campiglia 0-1. Blitz del Campiglia a Firenze. Gol al 34’ di Casini. Il team di Francesco Bianchini resiste alla reazione dei locali. Successo che regala alla matricola colligiana il secondo posto.

Girone L

Berardenga-Bettolle 0-1. Successo pesante degli ospiti, da soli in vetta. Decisivo il gol di Mostacci. Atletico Piazze-Virtus Asciano 2-0. Buona prestazione dei padroni di casa, anche se i virtussini, nonostante il netto passivo, non demeritano. Bah e Ilazi i realizzatori. Chiusi-Fonte Belverde2-1. Prevale il Chiusi con doppietta di Kokora. Mucciareli a segno per gli ospiti. Guazzino-Rosia 0-2. Balje e Rustici siglano la vittoria. Monteroni-Cetona 1-0. Determinante la rete di Chiappone. Voluntas-Serre2-0. Gli ospiti resistono per un’ora. Poi la Voluntas prevale: doppietta di Borgogni. Olimpic Sarteano-Unione Poliziana2-0. Vittoria nel derby, per i padroni di casa. Salvadori e Rossi i protagonisti. Nuova Radicofani-Vescovado 4-2. Nuova Radicofani a segno con Buti, Vannuzzi, Cappelli e di nuovo Buti. Doppietta di Stigliano per il Vescovado.

Paolo Bartalini