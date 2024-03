Calcio Seconda categoria: la capolista ospita il Monzone. Il Montignoso vuole avvicinarsi alla meta

Bando alle chiacchiere! Oggi, fischio d’avvio alle 15, la capofila Montignoso (55 punti) si trova a un crocevia: o centra la vittoria contro il Monzone (28) e fa significativi passi in avanti verso il traguardo promozione, oppure dovrà prepararsi a un finale di campionato pieno di passione. Vie di mezzo non ce ne sono. La seconda in classifica, la Fivizzanese (52 punti), è impegnata al ’Rocchi’ di Podenzana contro il San Vitale Candia e parte nettamente favorita.

Il match sul sintetico del ’Del Freo’ di Montignoso si presenta quindi ad alti contenuti, sia tecnici che emotivi. I rossoblù di Paolo Alberti – un tecnico profondo conoscitore dei trabocchetti che riserva la categoria – vogliono vincere per continuare la loro splendida corsa e anche perché sanno benissimo di non poter fare affidamento sulle disgrazie altrui. Bedei e compagni devono pensare a risolvere per proprio conto il discorso. Alle spalle delle due migliori espressioni che il torneo sta esprimendo, in questa fase arroventata, c’è la Carrarese Giovani (50 punti): i gialloblù portano in dote tutte le credenziali per continuare la loro marcia di ricongiungimento. Oggi sono ospiti del fanalino di coda Ospedalieri e possono approfittarne.

Passando alla Filattierese (quarta con 43 punti) c’è da dire che il calendario le impone la trasferta in casa dello Sporting Camaiore, squadra alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori da una situazione difficile, per questo pericolosa. Giocano in casa Ricortola e Villafranchese, rispettivamente contro Lido di Camaiore e Massarosa. Fuori porta invece per l’Atletico Carrara, impegnato in casa del Ponte alle Origini.

Ebal.