Calcio Seconda categoria. La neopromossa. Radicondoli gioca a Monteroni d’Arbia Il Radicondoli festeggia la promozione in prima categoria nel girone M di seconda. Partite cruciali in vista per Voluntas e Asciano. Radicofani e Serre in lotta per i play-off. Altri incontri tra cui Staggia-Atletico Piazze. Nel girone L, Guazzino-Tuscar e Stia-Bettolle determinanti per le squadre senesi. Fiorentine impegnate in Castellina in Chianti-Duccio Dini e Legnaia-Raddese nel girone H.