Calcio Seconda categoria. Lerici, Ceparana e Cps, che volata. In tre si giocano la promozione

Continua l’entusiasmante testa a testa in vetta a una giornata dalla fine del campionato. Risultato tennistico per il Lerici che con 6 gol dei fratelli Naclerio (nella foto) liquida il Mamas. Il Ceparana vince di misura il derby con la Bolanese e il Calcio Popolare supera il Rebocco in una sfida ricca di gol ed emozioni.

Mamas-Lerici 0-6

Marcatori: 16’, 51’, 65’ Naclerio N., 29’, 41’, 63’ Naclerio A.

CeparanaBolanese 1-0

Marcatore: 57’ rig. Maggiari

Rebocco-Cps 2-3

Marcatori: 10’ Venè (C), 35’ Rrokaj (R), 53’ Moroni (C), 55’ Neri M. (R), 60’ Conti M. (C)

Speziasp.-Monterosso 2-3

Marcatori: 16’ Bellingeri (M), 33’ Velez (S), 40’ Monti (M), 60’ Bighetti (M), 66’ Diedhiou (S)

Vezzano-S.L. Lunense 1-2

Marcatori: 38’ Ricciardi, (V) 69’ Jannate T. (S), 71’ Capasso (S)

Magra Azzurri-Albianese 4-1

Marcatori: 12’ Foschi (M), 23’ Bologna (M), 34’ Sanna (M), 77’ Chiodo (M), 80’ Ballasheni (A).

RECUPERI

In programma oggi Albianese-Speziasportale (Albiano, ore 17.30 arbitro Coccoluto di Spezia) della 20ª giornata. Domani Bolanese B-Rebocco (Bolano, ore 20 arbitro Barbieri di Spezia) della 19ª giornata: si ripartirà dal 22’ minuto, al momento della sospensione per impraticabilità del campo.

COPPA LIGURIA

Il Vezzano stasera alle 20.30 a Bottagna affronta il Borgo Rapallo nell’andata della semifinale di Coppa Liguria. Arbitra Garbusi di Spezia. Il ritorno il 23 aprile.