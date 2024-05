Calcio Seconda categoria. Lo Staggia festeggia la salvezza: "Sono soddisfatto per il risultato»

Festeggia la permanenza in Seconda categoria, lo Staggia. Il successo di 2-1 nella gara dei playout con il Berardenga, in virtù delle reti di Tognazzi e Barbarino, ha permesso ai neroverdi del tecnico Matteo Pacciani di conquistare la salvezza.

"Sono soddisfatto per il risultato raggiunto – ha detto Pacciani – e ringrazio i componenti del mio staff e chi mi ha preceduto in questa stagione sulla panchina dello Staggia, perché ho trovato un gruppo ben preparato. Un plauso alla società guidata dal presidente Marcello Casprini".

E lo stesso Casprini, a tale proposito, non ha mancato di rivolgere i suoi complimenti al suo gruppo di lavoro in occasione della conviviale organizzata per rimarcare il valore del traguardo ottenuto. "Il merito è da suddividere tra tutti i componenti. Adesso ci mettiamo all’opera per programmare il prossimo campionato".

Lo Staggia aveva iniziato il 2023-2024 con la guida di mister Voltolini. A dicembre l’avvicendamento, con il direttore generale Francesco Becucci che aveva rivestito il ruolo di traghettatore proprio in previsione dell’avvento al timone del nuovo allenatore, con la scelta del club orientata su Pacciani.

Ora è attesa per i piani dello Staggia 2024-2025

con la voglia di costruire una squadrfa con ambizioni maggiori rispetto a quella della stagione appena conclusa che ha comportanto tante sofferenze.