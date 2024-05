Calcio Seconda categoria. Playoff e playout: tutte le sfide. Derby salvezza nel girone F

C’è chi sogna di salire al piano superiore dopo aver disputato una stagione più che positiva e chi invece lotterà con le unghie e con i denti per salvarsi all’ultimo tuffo. Tutto pronto per gli spareggi di Seconda categoria, che si terranno domani alle 16 e coinvolgeranno diverse squadra di Prato e provincia. Partendo dal girone E, dove Montemurlo Jolly e Prato Nord sognano in grande e mirano a qualificarsi. I montemurlesi di coach Rosi riceveranno la visita della Montagna Pistoiese, mentre Calamai e compagni saranno di scena a Monsummano per affrontare il Cintolese. Qualora entrambe passassero il turno, si ritroverebbero in finale la prossima settimana. Ma attenzione anche a Galcianese – La Querce, in programma al Conti di Galciana: in palio c’è la salvezza. Fervono comunque le operazioni anche nel girone F, dove un altro derby pratese potrà salvare una sola delle contendenti: Mezzana – Vernio si preannuncia una sfida alternativa. Perché nessuna delle due vuole scivolare in Terza Categoria.