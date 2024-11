Calcio Seconda categoria. Poliziana a Chiusi. Grevigiana in casa con il Castellina

Nel girone L del campionato di Seconda categoria la Poliziana ultimamente ha un po’ balbettato (clamoroso lo 0-4 interno con il Guazzino) ma è comunque ancora prima. Domani va a Chiusi: per lei sarà un probante test di maturità! Rosia e Bettolle, staccate di due punti, affrontano rispettivamente il Vescovado in casa ed il Piazze in trasferta. Avversari non irresistibili ma comunque ostici. La Fonte Belverde riceve la Virtus Asciano e la Voluntas è favorita in casa con il Berardenga, così come il Guazzino con il Serre. Chiudono il programma Olimpic Sarteano-Monteroni e Radicofani-Cetona.

Nel girone E domani spicca un derby senza età: Grevigiana-Castellina in Chianti è una sfida di altri tempi! Per quel che riguarda la classifica, il clou è Campiglia-Isolotto: se la matricola battesse la capolista… Difficile trasferta per il Meroni in casa del Florence Sporting Club. Staggia-Club Sportivo Firenze vale un pizzico di tranquillità.

GS