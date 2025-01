Calcio: seconda categoria. Quante assenze per le due massarosesi

In Seconda categoria la giornata numero 16 (prima del 2025 e del ritorno) vede il Massarosa in casa ed il Corsanico in trasferta: per entrambe le massarosesi saranno due impegni durissimi.

Il Massarosa ha l’esame Carrarese Giovani (dirige Andrea Noccioli di Pisa) ma i biancorossi arrivano un po’ corti all’appuntamento d’inizio anno. Assenti sicuri capitan Bartoli, Orlandi, il portiere Lunardini (sempre ottimamente sotituito dal 2004 Grande, che viene da tre clean-sheet di fila con anche un rigore parato!), Tomei e Michael Larini. La Carrarese Giovani è tra le favorite per il titolo e viene da un momento particolarmente positivo. Mauritanio Misuri deciderà all’ultimo la formazione.

Il Corsanico va a Monzone (dove dirige Giacomo Barsotti di Livorno) e anche per gli orange collinari sono tanti i problemi. La lista degli indisponibili è chilometrica: Tomei, D’Agliano, Frusteri, Ambrogi, Poleschi, Pellegrini e Scevola. Per coach Gabriele Mazzei le scelte sono quasi obbligate nel suo 4-4-2.