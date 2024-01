Calcio Seconda categoria. Radicondoli-Olimpic duello senza fine. Monteroni a Staggia

Continua il duello tra il Radicondoli e l’Olimpic in testa al girone M del campionato di Seconda categoria: domani giocano entrambe in casa ma con avversari piuttosto scomodi come il Radicofani e la Voluntas. Alle loro spalle il Monteroni è atteso a Staggia, con i neroverdi impegnati a tirarsi fuori dai play-out. Il Serre va in casa dell’Atletico Piazze mentre Asciano e Meroni hanno tutte le carte in regola per dar vita ad un bel match. Pievescola-Poliziana e Rosia-Berardenga riguardano la seconda metà della classifica (a Pievescola Aldo Giorli è il nuovo mister). Nel girone L il Guazzino è terzo e domani spera di salire ulteriormente cercando i tre punti a Terontola, mentre il Bettolle in casa con l’Arno Castiglioni Laterina gioca uno scontro diretto per avvicinarsi ai play-off. Nel girone H il Chianti senese contro Firenze: Cobra Kai-Castellina in Chianti e Raddese-Club Sportivo Firenze.

GS