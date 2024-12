Calcio Seconda categoria. Rosia, la capolista che non ti aspetti!. Il diesse Pacini: "Proseguito il lavoro della scorso anno e potenziata la rosa»

All’ultima giornata del girone di andata del girone L del campionato di Seconda categoria, vincendo in casa per 4-1 con il Chiusi, il Rosia (nella foto) ha effettuato il sorpasso al vertice della graduatoria ed ha conquistato il primo posto in solitudine. E’ un girone molto equilibrato, con otto squadre racchiuse in appena sei punti, ma davanti a tutte c’è ora il Rosia.

"Abbiamo iniziato – sottolinea il mister Emiliano Pacini – proseguendo il lavoro intrapreso lo scorso anno, quando, dopo il mio arrivo in biancorosso a gennaio, abbiamo raggiunto la salvezza grazie ad un girone di ritorno più che positivo. Nel corso dell’estate abbiamo integrato una rosa già valida con altri quattro o cinque elementi e quindi con l’obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso campionato".

Per diverse settimane avete marciato vincendo in casa e pareggiando in trasferta…

"Sì, anche se avevamo un po’ di difficoltà in fase realizzativa. Poi è arrivata la sconfitta in casa con la Fonte Belverde e da lì abbiamo vinto altre due partite".

Chi è il bomber della squadra?

"In realtà sono due, e cioè Redditi autore di sei reti e Rustici che ne ha realizzate cinque".

L’avversario più temibile?

"Ci sono diverse squadre ben attrezzate ma forse Voluntas e Fonte possono avere un qualcosa in più rispetto a tutte le altre".

Cosa dirai ai tuoi ragazzi prima del prossimo match in casa con il Radicofani?

"Di non perdere l’entusiasmo, di continuare a lavorare e di credere in se stessi. Tutto questo divertendosi…".

E Rosia?

"Vive questo momento facendo sentire alla squadra tutto il suo calore. Per noi è molto preziosa!".

Giuseppe Stefanachi