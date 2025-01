Calcio Seconda categoria. Santagata-Faventia rigiocata, l’esito è il medesimo

Si è completato il girone d’andata del girone M di Seconda Categoria, il cui campionato tornerà a disputarsi domenica dopo la lunghissima – oltre un mese – sosta invernale. In campo per il match di altissima classifica – recupero della 6ª giornata più volte rimandato – la capolista imolese Stella Azzurra Zolino contro i faentini del San Rocco, quarti in classifica a -6 dalla prima della classe e con la prospettiva di accorciare decisamente la graduatoria. Ma gli imolesi non si fanno schiacciare dalla pressione e, pur essendo passati subito i faentini con Dall’Oppio (4’) ribaltano tutto e tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo con una doppietta di Casolini e una rete di Verna. Per errore tecnico dell’arbitro si rigioca anche Santagata Sport-Vis Faventia con quest’ultima potenzialmente almeno seconda da sola: la prima sfida era terminata 3-0 quella di ieri 2-0. A segno sempre Mattia Billi (foto) che aveva realizzato una doppietta nella gara precedente: è lui a sbloccare il risultato al 22’ del secondo tempo, prima dell’autorete di Lombardi nel finale. Girone M (recuperi): Stella Azzurra Zolino-San Rocco 3-1 (4’ pt Dall’Oppio (SR), 35’ pt Casolini, 2’ st Verna, 7’ st rig. Casolini), Santagata Sport-Vis Faventia 2-0 (22’ st Mattia Billi, 36’ st aut. Lombardi). Classifica: Stella Azzurra Zolino 30; Vis Faventia, Brisighella 24; San Rocco 21; Centro Erika Lavezzola 20; Psp Imola 19; Santagata Sport 17; Sporting Valsanterno 16; Riolese, Borgo Tuliero 15; Juvenilia 14; Sesto Imolese 13; Bagnara 12; San Potito 10.